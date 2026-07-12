„Der fliegende Holländer“ in Erl: Expressive, aufgepeitschte Emotionen

von Helmut Christian Mayer

Im weißen Nachthemd erscheint Senta noch vor dem ersten Ton in der Bühnenmitte, schaltet einen alten Filmprojektor ein und hebt das kleine Schiff mit den roten Segeln auf. Erst jetzt bricht mit aller Vehemenz der Sturm und das aufgepeitschte Meer im Orchester, aber auch mit Projektionen an den Wänden der Bühne und an den Seitenwänden bis in den Publikumsbereich los. Seeleute schwanken und versuchen mit Seilen verzweifelt das Schiff zu stabilisieren. Dieses wird von einem riesigen Mast, der aus dem Orchester ragt, das mangels Grabens mitten auf der Bühne sitzt, symbolisiert.

Schon so packend lässt der Intendant des Münchner Gärtnerplatztheaters Josef E. Köpplinger Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ bei den Tiroler Festspielen Erl im Passionsspielhaus beginnen. Was Senta anfänglich imaginiert, auch wenn sie im 2. Akt das riesige, etwas verschwommene Bild des Holländers anstarrt, wird von der Realität eingeholt, wenn dieser mit seinem Schiff mit roten Segeln als Projektion (Bühne: Rainer Sinell) erscheint.