Zwei tödliche Frauenschicksale bei den Tiroler Festspielen Erl

Von Helmut Christian Mayer

Klaustrophobisch wirkt der winzige Raum auf der riesigen Bühne. Es ist ein schäbiger, feuchter Betonbunker, nur mit einem Steinbett in der Mitte.

In diesem trostlosen und beklemmenden Ambiente (Ausstattung in beiden Fällen: Anthony McDonald) ereignen sich die letzten Minuten des Lebens der ägyptischen Königin nach dem, von ihr bewusst herbeigeführten, tödlichen Biss der Giftschlange. Eindrucksvoll musikalisch werden diese in dem Monolog „Cléopâtre“ geschildert. Es ist eine Kantate des damals erst 26-jährigen Hector Berlioz, die dieser zum Wettbewerb „Prix de Rome“ eingereicht hat.

Sie gilt als eine der eindrucksvollsten seiner Kompositionen, wird jedoch seltsamerweise kaum aufgeführt. Jetzt wurde das knapp 25-minütige Stück bei den Tiroler Festspielen in Erl aufgeführt. Veronique Gens singt die hin- und hergerissene Titelfigur mit großem dramatischem Ausdruck, eindrucksvoll und mit sehr innigen Gefühlen. Ihr langes Sterben wird nur von zwei stummen Dienerinnen begleitet.

Nach der klaustrophobischen Enge öffnet sich im zweiten Teil des Abends der Raum weit in eine unerbittliche Klosterwelt: Mehrere Nonnen in weißen Gewändern liegen anfänglich pittoresk ausgestreckt am Boden. Dunkle Schränke und Tische werden hereingeschoben und reihen sich aneinander.