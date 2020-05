Der Filmstadt New York auf der Spur

Wie sind Sie auf die Idee zu dieser Fotoserie gekommen?

Ich spaziere jeden Tag an zig Filmlocations vorbei - bekannte und weniger bekannte. Ich habe bereits mehr als 250 Filmszenen nachgestellt. Manchmal spüre ich die Locations auf, dann wieder komme ich zufällig an Orten vorbei, die ich wiedererkenne und komme dann mit einem Foto aus dem Film zurück.

Wie einfach ist es, diese wieder zu erkennen?

Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass sich Filmschauplätze aus den 1940ern und 1950ern nicht allzu sehr verändert haben. Jene aus neueren Filmen sind hingegen fast nicht wieder zu erkennen.

In wieweit hat sich New York in den letzten Jahren verändert?

New York verändert sich vor allem aus der Sicht unterschiedlicher Regisseure. Man kann sehen, wie sehr Woody Allen, Martin Scorsese oder Spike Lee ihre Stadt lieben. Dennoch ist es schwer zu glauben, dass es in ihren Filmen um dieselbe Stadt geht.

Sie haben einen persönlichen Bezug zu Österreich...

Ich war schon öfter in Österreich. Während meiner Schulzeit verbrachte ich zwei Austausch-Aufenthalte in Wien. Ich verbrachte mehrere Wochen bei einer österreichischen Familie und ging da am Laaer Berg zur Schule. Rückblickend war es auch dort, dass ich mich für Filmlocations zu interessieren begann. In dieser Zeit sah ich "Before Sunrise" und verbrachte den gesamten nächsten Tag damit, die Orte aus dem Film zu suchen.

Was verbinden Sie mit Wien?

Ich liebe Österreich. Wien ist eine der besten Städte der Welt. Mit Wien verbinde ich Leben, Lernen und Tichy-Eis.

Fotografieren Sie nur in New York?

Diesen Sommer war ich in Asien bei der Hochzeit von meinem österreichischen Austauschstudenten, der nun dort lebt, und habe auch dort ein paar Filmszenen nachgestellt.

Was ist Ihr Lieblingsfilm?

Ferris Buellers "Day Off".