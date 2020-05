Der Ex-Bond und die Liebe

Dass Pierce Brosnan nächstes Jahr seinen 60. Geburtstag feiert, sieht man ihm nicht an. Leichtfüßig spielt er in der sympathischen Komödie „Love Is All You Need“ der dänischen Oscar-Preisträgerin Susanne Bier („In einer besseren Welt“) einen verwitweten Geschäftsmann, der anlässlich der Hochzeit seines Sohnes nach Italien reist. Dabei lernt er die Mutter der Braut kennen, eine Frisörin, die gerade ihren Brustkrebs bekämpft.

KURIER: In „Love Is All You Need“ geht es darum, den richtigen Partner zu finden und zu heiraten. Ist das für Sie nachvollziehbar?

Pierce Brosnan: Nun, ich selbst war zwei Mal verheiratet und bin einmal verwitwet, insofern kann ich mit den Themen des Films tatsächlich einiges anfangen. Meine erste Frau kam eines Tages wie ein Engel die Treppe hinuntergeschwebt – und siebzehn Jahre später verschwand sie wie ein Engel. Danach habe ich mich in Affären gestürzt, bis dann wieder – in Mexiko – eine wunderschöne Frau ums Eck bog. Mit der bin ich jetzt ebenfalls lange verheiratet und habe zwei Söhne. Insgesamt kann ich sagen, dass ich vom Leben in puncto Liebe sehr verwöhnt worden bin.



War es für Sie auch ein Anreiz, mit der "Dogma"-Regisseurin Susanne Bier zu drehen?

Auf jeden Fall! Ich bin ein Fan der dänischen „Dogma“-Bewegung, seit Lars von Trier seinen ersten Film gemacht hat.

(Anm.: „Dogma“ wandte sich gegen technische Verfremdungen beim Filmemachen und arbeitete z. B. nur mit Handkameras.) Und als man mir sagte, Susanne Bier wolle mit mir drehen, war ich begeistert, zumal ich gerade ihren Oscar-Film „In einer besseren Welt“ gesehen hatte. Sie ist eine großartige Regisseurin – und durch die Kamera, die sich dauernd um uns herum bewegte, fand ich auch bald den Rhythmus des Dänischen, obwohl ich kein Wort der Sprache spreche.