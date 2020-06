Mörbisch: Sächsische Charmeoffensive

Wie heißt es an einer Stelle in Carl Millöckers „Bettelstudent“ doch so schön? „Nur das Eine bitt’ ich Dich: Liebe mich!“ Ja, Dagmar Schellenberger will geliebt werden und absolut alles richtig machen bei den See.Fest.Spielen (sic!) Mörbisch. Sie werde ihre Liebe, ihre Kraft und ihr Leben ganz in den Dienst der See.Fest.Spiele stellen – das versprach die neue Intendantin bei dem mit Polit-Prominenz (und Reden) gespickten Eröffnungsakt zum Auftakt ihrer Intendanz.