Günther Domenig: Der bauende Denker wider die Biedermänner

Das MMKK in Klagenfurt ist dabei gleichwohl der Angelpunkt: Hier lässt sich Domenigs Laufbahn und seine Bedeutung für Österreichs Geistesgeschichte in einer klug inszenierten Schau (das Konzept entwickelte das Team section.a mit MMKK-Chefin Christine Wetzlinger-Grundnig) mit vielen Querbezügen abschreiten.

Der Wille, in bestehende Baustrukturen mit einer eigentümlichen Mischung aus Respekt und (Um-)Gestaltungswillen einzugreifen, wird da gleich zu Beginn als Triebkraft Domenigs offensichtlich. Dass die Eingriffe – am berühmtesten ist jener am ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände in Nürnberg (1998 – 2001) – tiefe Wurzeln in der eigenen Biografie hatten, wird ebenso deutlich: Der 1934 in Klagenfurt geborene und im Mölltal aufgewachsene Domenig laborierte lange an dem Umstand, dass seine Eltern überzeugte Nationalsozialisten gewesen waren, und eignete sich früh eine Aversion gegen das Autoritäre, Gleichmachende, eben das „Anpasslerische“ an.