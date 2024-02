Der "Angry American": US-Country-Star Toby Keith gestorben

Schon in seinem Hit, "Beer For My Horses", in dem er gemeinsam mit dem texanischen Altspatz Willie Nelson in die Pop-Charts überschwappte, besang Toby Keith die Vorzüge der Selbstjustiz: "You got to saddle up your boys, you got to draw a hard line", hieß es da - der Song wurde in einer Westernkomödie im Jahr 2008 sogar verfilmt.