"Der Alpinist": Die Berge, ein junger Mann und sein Glaube

Er klettert ganz allein, ohne Mannschaft, ohne großes Equipment, ohne Sicherungsseil. Marschiert einfach drauf los, ohne den Berg, den er bezwingen will, zuvor betreten zu haben. Marc-André Leclerc, zu Beginn des Films 23 Jahre alt, ist ein exzentrischer Einzelgänger, ein Sonderling selbst in der an Sonderlingen nicht armen Kletterer-Szene.

Der junge Kanadier läuft quasi unter dem Radar der Medien, als er in der Szene mit seinen spektakulären Solo-Besteigungen der schwierigsten Berge Nordamerikas für Aufsehen sorgt. Marc-André will keine Publicity. Er will nur sein Ziel erreichen: die steilsten Felswände bezwingen und alle Grenzen überwinden.