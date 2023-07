Depeche Mode in Klagenfurt: Das Glück des rhythmischen Weinens

Zu den Höhepunkten dieses überaus kurzweiligen Konzerts zählten ein heftiges "Stripped", Martin Gores Solo "Question Of Lust", ein knurrendes "It's No Good", die elegante aktuelle Single "Ghosts Again", das düstere "A Pain That I'm Used To" und das dem verstorbenen Gründungsmitglied Andrew Fletcher gewidmete "World In My Eyes".

Als erste Zugabe sangen Gore und Gahan im Duett "Waiting For The Night" und umarmten einander betont herzlich. Bei "Just Can't Get Enough" sang das Publikum begeistert mit. "Never Let Me Down Again" klang groß und böse, und bei "Personal Jesus" durfte die Gitarre röhren.

Unterm Strich: Was für ein gelungener Abend.