Dem ORF droht eine turbulente Woche

ORF-intern sorgt indes ein drohendes Sparpaket Ärger. Es geht dabei um Kürzungen bei Biennien und den Pensionsbeitragszahlungen. Zudem soll ein Kollektivvertrag für neue Mitarbeiter kommen. Der Betriebsrat wehrt sich gegen Eingriffe in bestehende Verträge. Er spricht von "nicht zu rechtfertigenden Angriffen auf die Rechte der Belegschaft."

Dem ORF fehlen in der Bilanz 2012 15 Millionen an Einsparungen im Personalbereich. Das schreibt das Gesetz vor. Sonst verliert er 30 Millionen an Gebührenrefundierung. Für diesen Fall braucht der ORF einen Plan B über 45 Millionen. Den debattiert das Direktorium samt Personalchef am Montag in einer Telefonkonferenz. Maßnahmen könnten der weitere Abbau von Leiharbeitern, Kürzungen bei Freien sowie Ausgliederungen und Kündigungen sein. Kampfmaßnahmen wären die Folge.