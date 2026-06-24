In „Deix-Figuren“ lebt er weiter: Vor 10 Jahren starb Manfred Deix

Vor zehn Jahren starb der Zeichner und Karikaturist Manfred Deix im Alter von 67 Jahren. Seine satirischen Spiegelbilder der österreichischen Bevölkerung leben jedoch bis heute weiter und schafften es als „Deix-Figuren“ gar in den alltäglichen Sprachgebrauch und in den Duden. Der unbestechliche Blick in die Untiefen der rot-weiß-roten Seele scheint zeitlos. Unvergessen bleibt sein Werk nicht zuletzt dank der Dauerausstellung im Karikaturmuseum Krems. Geboren wurde Manfred Deix am 22. Februar 1949 in St. Pölten. Bereits als Kind zeichnete er gerne und viel, schon als Elfjähriger durfte er sich über einen wöchentlichen Comic-Strip in der „Niederösterreichischen Kirchenzeitung“ freuen. Die fachliche Kompetenz erwarb er sich ab 1965 an der Höheren Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, wo er etwa auf den späteren Roncalli-Gründer Bernhard Paul sowie die Maler Josef Bramer und Gottfried Helnwein traf. 1968 inskribierte er an der Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier / Deutsch Gerhard Interview mit Manfred Deix am 24.10.2010 in Klosterneuburg.

Gezeichnete Zeitkommentare Erste Veröffentlichungen seiner markanten Zeichnungen gab es ab 1972 in Magazinen wie „profil“, „trend“, später auch im „Stern“, „Spiegel“, „pardon“ und anderen. Seine gezeichneten und gemalten Zeitkommentare und Titelblätter machten ihn beim breiten Publikum populär, seine Verspätungen bei Abgabeterminen bei den Herausgebern berüchtigt. Vor allem aber galt es ihm, die Untiefen der österreichischen Seele in all ihren Facetten auszuloten. Dabei interessierte er sich immer wieder auch besonders für die Bereiche unter der Gürtellinie. „Man hat mir oft Geschmacklosigkeit und Brutalhumor vorgeworfen. Wer denn, wenn nicht Satiriker, soll die Dinge beim Namen nennen“, hatte er sich einmal verteidigt. Sein erster Sammelband unter dem schlichten Titel „Cartoons“ erschien 1980 in Buchform. Es folgten u.a. „Der dicke Deix“, „Der goldene Deix“ „Dichter Deix“, „Der heilige Deix“ und „Für immer Deix!“ - fast alles Bestseller. Sein letztes und insgesamt 18. Buch hieß „Tierwelt. Katzen & Co“ - denn seine innige Leidenschaft für Katzen fand ebenso immer wieder zeichnerischen Ausdruck wie seine Verehrung der US-Band Beach Boys. Galerie: Karikaturen des großen Manfred Deix

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