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Kultur

In „Deix-Figuren“ lebt er weiter: Vor 10 Jahren starb Manfred Deix

Der populäre und politische Karikaturist starb am 25. Juni 2016. Fixe Heimstätte im Karikaturmuseum Krems.
24.06.2026, 16:47

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Ein Mann mit Brille hält ein Buch über den Kopf und raucht eine Zigarette.

Vor zehn Jahren starb der Zeichner und Karikaturist Manfred Deix im Alter von 67 Jahren. Seine satirischen Spiegelbilder der österreichischen Bevölkerung leben jedoch bis heute weiter und schafften es als „Deix-Figuren“ gar in den alltäglichen Sprachgebrauch und in den Duden. Der unbestechliche Blick in die Untiefen der rot-weiß-roten Seele scheint zeitlos. Unvergessen bleibt sein Werk nicht zuletzt dank der Dauerausstellung im Karikaturmuseum Krems.

Geboren wurde Manfred Deix am 22. Februar 1949 in St. Pölten. Bereits als Kind zeichnete er gerne und viel, schon als Elfjähriger durfte er sich über einen wöchentlichen Comic-Strip in der „Niederösterreichischen Kirchenzeitung“ freuen. Die fachliche Kompetenz erwarb er sich ab 1965 an der Höheren Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, wo er etwa auf den späteren Roncalli-Gründer Bernhard Paul sowie die Maler Josef Bramer und Gottfried Helnwein traf. 1968 inskribierte er an der Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz.

Manfred Deix
Interview mit Manfred Deix am 24.10.2010 in Klosterneuburg.
Pammesberger: Manfred Deix fehlt

Gezeichnete Zeitkommentare

Erste Veröffentlichungen seiner markanten Zeichnungen gab es ab 1972 in Magazinen wie „profil“, „trend“, später auch im „Stern“, „Spiegel“, „pardon“ und anderen. Seine gezeichneten und gemalten Zeitkommentare und Titelblätter machten ihn beim breiten Publikum populär, seine Verspätungen bei Abgabeterminen bei den Herausgebern berüchtigt. Vor allem aber galt es ihm, die Untiefen der österreichischen Seele in all ihren Facetten auszuloten. Dabei interessierte er sich immer wieder auch besonders für die Bereiche unter der Gürtellinie. „Man hat mir oft Geschmacklosigkeit und Brutalhumor vorgeworfen. Wer denn, wenn nicht Satiriker, soll die Dinge beim Namen nennen“, hatte er sich einmal verteidigt.

Sein erster Sammelband unter dem schlichten Titel „Cartoons“ erschien 1980 in Buchform. Es folgten u.a. „Der dicke Deix“, „Der goldene Deix“ „Dichter Deix“, „Der heilige Deix“ und „Für immer Deix!“ - fast alles Bestseller. Sein letztes und insgesamt 18. Buch hieß „Tierwelt. Katzen & Co“ - denn seine innige Leidenschaft für Katzen fand ebenso immer wieder zeichnerischen Ausdruck wie seine Verehrung der US-Band Beach Boys.

Galerie: Karikaturen des großen Manfred Deix

Eine Karikatur von einer Gruppe lächelnder Menschen in Anzügen und Kostümen.

Deix
Ein Mann trägt eine karikaturhafte Figur mit Gitarre auf den Schultern, während eine andere auf einem Surfbrett mit einem Schild fährt.

Deix
Eine Karikatur zeigt mehrere dunkelhäutige Männer mit Klebeband über Mund und Körper.

Deix
Ein Mann lehnt an einer Mauer, während eine Katze auf seinem Rücken sitzt.

Deix
Ein Mann in einem Igelkostüm mit Stacheln und einer langen Nase blickt besorgt drein.

Deix
Karikatur eines Mannes mit einer Ratte auf dem Kopf, beide rauchen eine Zigarette.

Deix
Eine Karikatur von Kardinal Schönborn und anderen Bischöfen, die sich streiten und lästern.

Deix
Ein Paar küsst sich, während die Frau ein Baby hält, telefoniert und ein Teeservice auf dem Kopf balanciert. Ein Kleinkind und ein Hund sind auch dabei.

Deix
Ein Mann mit Elvis-Imitatoren in seinen Ohren fährt ein rotes Auto.

Deix
Eine satirische Comic-Darstellung von Jesus, der verschiedene Wunder vollbringt.

Deix
Eine satirische Illustration verschiedener Körperteil-Transplantationen an Menschen.

Deix
Eine Karikatur über einen Dialog zwischen einem Chef und einem Arbeiter über Reichtum und mehr Lohn.

Deix
Eine Karikatur zeigt vier stilisierte österreichische Bundesadler in verschiedenen Ausführungen.

Deix
Eine Katze, gekleidet als König mit Krone, Mantel und Krawatte, raucht eine Zigarette.

Deix
Eine Karikatur zeigt einen Mann mit Bart, auf dem mehrere Vögel sitzen.

Deix
Karikatur mit verschiedenen Dienstleistungen für gestresste Manager, wie z.B. Buckel-Taxi und Schnellzahnputzdienst.

Deix
Eine Gruppe älterer Männer in Sportkleidung jubelt auf einem grünen Feld.

Deix
Drei Cowboys stehen mit gezogenen Waffen vor zwei Indianern in einer Karikatur.

Deix
Eine Gruppe von Jägern zielt mit Gewehren auf eine Hirschkuh, Wildschweine und einen Hasen.

Deix

Auch als Ausstatter aktiv

Mit Bühnenausstattungen oder Kostümen - darunter Produktionen wie „Arturo Ui“ am Burgtheater und „Kehraus um St. Stephan“ an der Staatsoper - war Deix auch an den Bühnen vertreten, und nach einigen populären Ausstellungen wurde ihm im Karikaturmuseum Krems eine eigene, umfangreiche Dauerausstellung gewidmet. Die Fertigstellung des Animationsfilms „Rotzbub“ über sein Leben erlebte der vielfach ausgezeichnete Künstler nicht mehr: Der Streifen von Marcus H. Rosenmüller kam schließlich 2022 in die Kinos.

Deix war auch vielfach dekoriert, so erhielt er etwa 1988 den Nestroy-Ring der Stadt Wien, Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien 2005 und 2009 den Berufstitel „Professor“.

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Agenturen, tem  | 

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