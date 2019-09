Deichkind im Interview: „Die linke Szene hat sich verrannt“

Und jetzt ist es ein Job geworden und nicht mehr fantastisch?



Oh doch! Es ist fantastisch, was aus so einer Schnapsidee geworden ist. Dass ich mit abgebrochenem Schulabschluss und Null Karriere-Chancen – genau wie meine Bandkollegen – in ein Projekt gefallen bin, das so aufgeht und so breit wird. Unsere Familien sind abgesichert. Und wir haben uns über all die Jahre die geistige Gesundheit bewahren können, weil wir aufeinander aufpassen. Ich sehe viele Künstlerfreunde, die in Not geraten, weil niemand da ist, der sie bei der Balance zwischen Erwachsensein und Künstlerleben an die Hand nimmt. Sie werden ausgenommen und wieder losgeschickt, obwohl sie gar nicht mehr können. Wie Avicii oder Amy Winehouse. Wir haben uns eine gesunde Business-Basis schaffen können. Und mit den Müllsäcken hat uns das Schicksal die richtige Rolle im richtigen Moment hingelegt. Das haben wir uns nicht ausgedacht, das ist einfach so passiert.