Deep Purple: Wusch, und weg sind 50 Karriere-Jahre

Diese Vielfalt, sagt Glover, habe die Band selbst überrascht. Denn Pläne machen er, Sänger Ian Gillan, Gitarrist Steve Morse, Drummer Ian Paice und Keyboarder Don Airey nie. Sie jammen. Und was dabei rauskommt und Spaß macht, wird ein Song.

Diese Authentizität, sagt Glover, sei auch das Geheimnis des Erfolges von Deep Purple: „Ich war davor mit Ian Gillan in der Band Episode Six. Da hätten wir jede Art Musik gespielt, nur um in die Charts zu kommen, was aber nie klappte. Erst bei Deep Purple ist mir aufgegangen, dass es nicht um Hits, sondern nur darum geht, sich in der Musik auszudrücken. Das haben wir gemacht. anfangs wussten wir gar nicht, wieso wir damit erfolgreich waren. Zumal die BBC damals nie so etwas Lautes wie uns im Radio gespielt hätte.“