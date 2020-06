Davide Longo: Noch ist "der aufrechte Mann" da

Es ist ja nicht so, dass "Ein Tagebuch des Grolls 1983–1984" den weltberühmten Chemiker zum ersten Mal als Lyriker zeigt.

Längst hat er bewiesen, dass er nicht nur in der Wissenschaft verdichten, konzentrieren und destillieren kann.

Trotzdem ist es für Carl Djerassi, in eigenen Worten "Mutter der Antibabypille", derart wichtig, dass er sogar kurz vor einer Operation in Kalifornien Fragen zum Buch per Mail beantwortet.

Ja, er ist eitel. Ja, er ist arrogant. Das gibt der 88-Jährige nicht nur zu, sondern hat darüber geschrieben; mitunter selbstkritisch. Und jetzt will der 1939 aus Wien in die USA Geflüchtete wissen, ob in diesen sehr persönlichen Gedichten mehr entdeckt wird als bloß seine Verletzlichkeit.

Wieso noch "mehr"? Verletzlichkeit ist interessant; und auch diese nachträgliche Unsicherheit, ob ein Chemiker ein "schlechter" Mann sei: "Umfasse ich deine Arschbacken / Wie bauchige Rundkolben? / Sauge ich an deiner Zunge / Wie an einer Pipette?"

Djerassis Muse war der Groll, als er das Tagebuch dichtete. (Kürzlich hat er es in einer Lade gefunden und überarbeitet.) Seine Lyrik war Rache. Sie entstand, als die Geliebte fortging, wegen eines anderen Mannes. Ein Jahr später kam sie zurück. Man heiratete 1985. Sie starb 2007, obwohl 22 Jahre jünger als er. Diane Middlebrook hatte ihn beflügelt. Sie hätte nichts gegen das Buch gehabt, dessen ist sich Djerassi sicher.

Und wir? Werden berührt und sind bloß ein bissl verwundert, wie sich ein weltberühmter Wissenschaftler öffentlich in freien Versen zu menscheln erlaubt.

Buchpräsentation ist am kommenden Dienstag ab 18.30 Uhr in der Albertina, der er Dutzende seiner Paul-Klee-Bilder geschenkt hat.

Am 22. März liest er in der Wiener Buchhandlung Shakespeare and Company (Sterngasse 2, 19.30 Uhr).

Das Tagebuch erscheint zweisprachig.

Peter Pisa

KURIER-Wertung: **** von *****