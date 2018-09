David Schalkos "Toulouse": Geschlechterkampf in Echtzeit

„Toulouse“ beginnt langsam, fast theaterhaft, und steigert sich bis zur Eskalation. Es weiß zu begeistern und irritieren. Was auch an der Inszenierung und ungewöhnlich langen Einstellungen liegt: Gedreht wurde in einem 360-Grad-Studio in Offenbach so, wie das Werk ist. „Sechs Stunden am Stück mit einer Stunde Pause im 34 Grad heißen Studio – da waren alle an ihren Grenzen, die Schauspieler – beide ein Glücksfall – haben geschwitzt und miteinander gekämpft, Wolfgang Thaler, der alles mit der Handkamera gemacht hat, konnte sie schon nicht mehr halten. Ständig waren alle in Bewegung, es ging immer nur um den besten Moment“, erzählt Sturminger. Und am Ende um ein Ergebnis, dem Stück-Autor Schalko „Mut“ attestiert. „Er hat wirklich eine Möglichkeit gefunden, das Stück zum Film zu machen.“

Schalko selbst ist gerade bei der Fertigstellung der Kurz-Serie „M“ nach Fritz Lang, die beim ORF und RTLcrime laufen wird. Auch bei seinen nächsten Projekten „zieht es mich eher nach Deutschland“, sagt Schalko. „Dort ist augenblicklich eine ganz andere Stimmung. Die Bereitschaft, Serien zu machen, die das Genre neu ausloten, ist im Augenblick viel größer als hier, wo der klassische Lähmungszustand nach einer Wahl herrscht.“

Sturminger und sein „Jedermann“ haben das Salzburger Theater mit positiven Kritiken überstanden. „Letztes Jahr hatten manche Rezensenten noch Schwierigkeiten mit unserem ganz zeitgenössischen Ansatz. Vielleicht musste man sich erst an einen neuen, säkularen Jedermann gewöhnen.“