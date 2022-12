Das Theater geht unter, und die Welt eh auch

Die Idee hat durchaus Charme und Witz, und die Darsteller geben wirklich alles. Besonders lustig: Elias Eilinghoff als neurotischer Jungschauspieler, der ziemlich deutlich an Lars Eidinger erinnert. Evi Kehrstephan ist als Moderatorin am Rande des Nervenzusammenbruchs ebenfalls hinreißend. Die anderen stehen ihnen um nichts nach.

Unterm Strich sind aber viele Gags einfach zu mittelmäßig, teilweise fühlt man sich an den „Villacher Fasching“ erinnert. Oder an einen Skikursabend, bei dem man auf der Bühne mehr Spaß hat als im Publikum.

Riecht komisch

Zur Pause lichten sich die Reihen, am Ende des mit drei Stunden ziemlich länglichen Abends verharrt ein Teil des Publikums in erschöpftem Schweigen, der andere Teil bricht in spitze Schreie der Begeisterung aus.

Befund: Das Theater ist nicht tot, aber es riecht schon ziemlich komisch.