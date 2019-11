Das sind die Nestroy-Preisträger 2019: Nicht nur rund um die Burg

Strahlende Siegerinnen und Sieger, viel Prominenz und eine große Gala – der Nestroy 2019 ist Geschichte. Am Sonntag wurden im Theater an der Wien wieder die begehrten Theaterpreise verliehen, wobei es auch einige Überraschungen gab.

So ging der Nestroy für die beste Schauspielerin an Steffi Krautz für ihre intensive Darstellung der Blanche DuBois in „Endstation Sehnsucht“ von Tennessee Williams am Wiener Volkstheater. Krautz setzte sich damit gegen starke Konkurrentinnen wie die vielfach prämierte Neo-Buhlschaft Caroline Peters sowie gegen Anna Drexler, Maja Schöne und Andrea Wenzl durch.