"Das Rheingold" in Erl weiß, worauf es ankommt

von Helmut Christian Mayer

Viele Rollen auch aus den Richard-Wagner-Welten hat Brigitte Fassbaender selbst gesungen. Und so weiß die ehemals große Sängerin, die nach dem Ende ihrer Gesangskarriere schon vor Jahren begonnen hat, Regie zu führen, genau, worauf es in jedem Stück ankommt. So wie auch jetzt beim „Ring des Nibelungen“. Dieser wurde letzten Sommer bei den Tiroler Festspielen in Erl fertig geschmiedet und wird diesen Sommer zweimal komplett aufgeführt.