Das Pop-Duo Oehl ist überzeugt: „Geld ist der ewige Gott“

Oehl sagt das, weil er sich viel mit Religion beschäftigt, schon seine Maturarbeit über Weltreligionen geschrieben hat. Er selbst glaubt aber an nichts. Außer vielleicht an die Wünsche ans Universum. Denn da gab es etwas Bemerkenswertes ganz am Beginn der Oehl-Karriere.

„Wir hatten noch keinen Vertrag, es war nur ein informatives Vorgespräch. Dabei wurden wir gefragt, mit welchem Act wir als Vorgruppe auf Tour gehen wollen. Wir großspurig: ,Hebert Grönemeyer wäre lustig!‘ Es war mehr ein Scherz. Aber ein paar Monate später rief jemand von seinem Label an und wollte uns unter Vertrag nehmen – ohne, dass wir danach je in diese Richtung aktiv geworden wären. Darauf wir: ,Ja, wir kommen auf das Label, wollen aber auch mit Grönemeyer auf Tour gehen!‘ Dann haben wir das dritte Konzert unserer Karriere vor 20.000 Leuten in Erfurt in seinem Vorprogramm gespielt.“