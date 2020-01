Oehl: Eklektischer Pop mit Liebe zu Rilke und Goethe

Oehl war sowieso im Literaturzweig. Auf die Lyrik kam er wegen seiner Aufmerksamkeitsspanne „von zehn Minuten“: „Romane lesen dauert zu lange. Und mich fasziniert, wie schnell man mit Lyrik auf den Punkt kommen, eine Geschichte erzählen und Emotionen erzeugen kann.“

Wegen der geringen Aufmerksamkeitsspanne ist Hjörleifsson der ideale Partner für Oehl: „ Hjörtur kam mit 14 aus Island nach Salzburg. Wir haben uns aber erst später in Wien kennengelernt. Ich habe ihn über das Internet gefunden. Und dann saßen wir im Sommer 2017 im Keller zusammen, haben Musik gemacht und wollten gar nicht aufhören, weil alles so gut im Fluss war. Mit jedem anderen würde ich dabei nach zehn Minuten einschlafen. Aber Hjörtur hat so viel Energie, und das ist so mitreißend.“