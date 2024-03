Das Pandämonium des Andrea Cusumano - im Nitsch Museum

Dass Cusumano, 1973 in Palermo als Sohn einer Deutschen und eines Sizilianers geboren, seine erste Retrospektive gerade in Mistelbach hat, verwundert nicht: Hermann Nitsch, am Ostermontag des Jahres 2022 gestorben, war sein Mentor und Maestro. Und wie der Wiener Aktionist, der das alle Sinne umfassende Orgien Mysterien Theater erfand, strebt er das Gesamtkunstwerk an.

Bei der Uraufführung im Sommer 1998 koordinierte er Musik und Aktion. In der Folge dirigierte er auch dessen Symphonien – etwa in der Bundeskunsthalle Bonn und im Hamburger Bahnhof von Berlin. „Es ist so gut gegangen, dass Nitsch mich immer wieder gefragt hat. Abgesehen von der ,Ägyptischen‘ habe ich alle symphonischen Werke und die Musik zu den meisten Aktionen dirigiert.“ Cusumano betreut daher auch die posthume Umsetzung der zweiten Fassung des „Sechs-Tage-Spiels“ in mehreren Teilen (zu Pfingsten 2025 folgen die letzten drei Tage).

Nebenbei studierte er Psychologie in Palermo, er schuf gestische Bilder (aber in anderen Farben als Nitsch) und blieb, im Gegensatz zu seinem Meister, konkret. Nicht nur in der Malerei, sondern auch in der Erweiterung in den Raum mit Installationen.

Die Kapuzinergruft von Palermo mit den Tausenden Mumien sind im Prinzip eine Inszenierung – und einer der stärksten Einflüsse auf die Arbeit von Cusumano. Ein anderer war Pompeji: Als Kind war ich mit meinem Vater dort, wir sahen die Abgüsse von Leichen. Leben war plötzlich festgefroren. Mich hat das ungeheuer fasziniert. Aktion in die Stille zu bringen: Dies versuche auch ich mit meinen Installationen.“