Jubel für die Autorin: „Das Kitzelmonster“ im Theater am Werk

Im Zentrum steht das Paar Miki und Mini, zwei Disney-Mäusen ähnliche Wesen, die ständig mit Monstern und übernatürlichen Vorkommnissen konfrontiert sind. Im Theater am Werk in Meidling wurde zu Beginn der Spielzeit eine dramatisierte Fassung davon gezeigt. Für die Koproduktion mit Peira, einem vierköpfigen Team für künstlerische Allianzen, und dem Theater am Werk, arbeitete Marković das Kapitel „Das Kitzelmonster“ zum Stück um.

Regisseur Alexander Bauer beginnt das Geschehen als eine Art Spiel mit dem Publikum. Anders als im Roman trägt hier niemand Mauseohren, sondern alle drei im Ensemble blonde Langhaarperücken. Denn alle drei geben sich zunächst als Barbi Markovic aus, erzählen von einer Aufführung, die nicht stattgefunden hat, weil das Publikum zu schwach war, warnen die Zuschauer, dass jeder einmal zu irgendetwas drankommen kann.