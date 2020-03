Das Kino weicht dem Heimkino

wie Sabine Derflingers „Die Dohnal“ zum Beispiel: Das gewitzte Porträt über die legendäre SPÖ-Politikerin, Frauenministerin Johanna Dohnal, startete Mitte Februar in den Kinos und kam bis zu seinem überraschenden Aus auf 36.500 Zuschauer: „Das ein sensationeller Erfolge“, sagt Christa Auderlitzky, Inhaberin vom Weltvertrieb und Österreichverleih Filmdelights, auf KURIER-Nachfrage: „Bis Ostern wären wir locker auf 50.000 Zuseher gekommen.“

Nun gibt es zwar die Zusage seitens der Kinobetreiber, „Die Dohnal“ wieder ins Kino zu bringen, sobald diese wieder aufsperren dürfen.

Doch die Frage ist: Wann wird das sein? Und das weiß natürlich niemand.

„Es ist nicht abschätzbar, wann die Kinos wieder aufmachen“, so Auderlitzky: „Um den Film beim Publikum in Erinnerung zu halten, werden wir einen Timeslot anbieten, in dem man den Film eine Woche lang sehen kann. Ein Teil der Einnahmen gehen an die Kinos, damit sie auch etwas davon haben.“