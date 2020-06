Das ist neu bei "Willkommen Österreich"

"Neunzig Prozent unserer Zuschauer gehen nicht um 23 Uhr ist Bett. Insofern ist es für unsere Sendung egal, ob wir um zehn oder um elf senden", glaubt Grissemann.

Es zähle der ORF gesamt, sagt Andreas Vana: ",Willkommen Österreich‘ hat sich in den fünf Jahren seines Bestehens zum Magneten der Donnerstagnacht entwickelt und hat die stärksten Marktanteile (Anm.: rund 20 Prozent). Die Sendung konnte an diesem Platz wachsen. Aber man muss an die gesamte Donnerstagnacht denken, wo man auch neue Formate ausprobieren will. Es ist eine Art Generationswechsel. Und der Ruf, früher zu senden, kam auch aus dem Publikum."



Der frühere Sendeplatz erfordert auch ein anderes Budget, eine Einzelaufzeichnung kostet 15 Prozent mehr. "Im Vergleich zu anderen Sendungen um diese Zeit immer noch günstig", sagt Vana.

Er hat keine Bedenken, den oft sehr scharfen Humor der beiden auf ein breiteres Publikum am früheren Sendeplatz loszulassen: "Fernsehen ist nie ein sicheres Geschäft."

Nicht sicher ist, ob die Donnerstagnacht künftig überhaupt noch am Donnerstag zu sehen ist. Der ORF hat die Rechte der UEFA-Europa-League erworben, die im Herbst startet. Insgesamt 24 Donnerstage pro Jahr werden damit besetzt sein. Eine Entscheidung, ob und wohin die erfolgreiche Comedy-Nacht auswandern muss, wird Programmdirektorin Kathrin Zechner in den nächsten Monaten bekannt geben. Der Name als Trademark könnte erhalten bleiben.