"Das Interview" im Akademietheater: Aus der Zeit gefallen

2013 inszenierte Christina Tscharysiki den Stoff in der Josefstadt mit Alexander Pschill und Alma Hasun kurz, knapp und lakonisch-hart. Kušej setzt im Akademietheater ganz auf die Verführungskraft seiner Darsteller. Oliver Nägele zeigt den an Körper und Seele schwer verletzten Journalisten als sich zynisch gebenden „harten“ Kerl, der doch immer der „Wahrheit“ auf die Spur kommen will. Birgit Minichmayr spielt die Katja als tolle Schauspielerin, die vorgibt, eine schlechte Schauspielerin zu sein – ein Bravourstück, teilweise hart an der Grenze zur Übertreibung.

Die Inszenierung kommt zunächst nicht recht in die Gänge, steigert sich aber zum furiosen, brutalen Finale hin (hier wird nichts verraten) immer mehr.