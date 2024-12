"Das Haus" von Lisa Wentz: Haneke-Horror mit Übertragsstörung

Nun ergänzte die Burg, die in der laufenden Saison auch noch „Burgtheater“ von Elfriede Jelinek herausbringen wird (über Paula Wessely und die Hörbigers in der NS-Zeit), die Reihe mit „Das Haus“ von Lisa Wentz: In einer Stunde steht die Uraufführung eines Stücks (eher einer Stückentwicklung?) an, in dem sich, wie auf der Website der Burg zu lesen ist, Mona Vönnig als „Spross einer legendären Wiener Schauspielfamilie“ mit den „Schatten ihrer eigenen Familiengeschichte“ beschäftigt.

„Zu allem Überfluss“ taucht auch noch Monas übermächtige Mutter auf. Sie war als reale Figur auf der Bühne gecancelt worden, was sie aber nicht akzeptiert. Und sie sticht die Tochter nebenbei im TV-Interview aus. Die Regisseurin „versucht, alle Probleme gleichzeitig zu lösen“. Denn: „The show must go on.“

Und weil sich das Tohuwabohu hinter den Kulissen ereignet, entschloss sich die Burg zu einer gestreamten Umsetzung als „erste postpandemische digitale Theaterproduktion“ des Hauses. Wer sich allerdings auch nur den Anflug von Heiterkeit erhofft hatte, wurde enttäuscht. Denn Lisa Wentz hat schlagwortartig viel Theater-Diskurs eingearbeitet. Nebenbei werden Klassiker verbrannt, also nur die Kopfmasken, und die Maske Nestroys ist verschwunden, was den Darsteller Edi (Ernest Allan Hausmann) aus der Fassung bringt, weil seine Rolle ohnedies schon so klein ist.