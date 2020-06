Der neue Roman von Thomas Glavinic ist großartig

Und der Mount Everest? Fast die Hälfte des Romans spielt in der Todeszone. Der in Wien lebende Grazer Thomas Glavinic ist diesmal nicht nur in menschliche Tiefen gestiegen. Auch zwischen vereisten Leichen in 8000 m Höhe bewegt er sich sicher und „echt“. Sein Jonas muss den Kopf frei machen. Nur gehen, nicht denken. Und, wenn er’s schafft, Locken seines toten Bruders auf den Gipfel legen. Es ist ein zärtliches Buch. Auch das noch. Es ist Thomas Glavinic’ bisher bestes.