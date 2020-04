Glavinic: "Ich bin ja nicht nur düster"

Mit "Der Kameramörder" kommt nun die erste Verfilmung eines Romans von Thomas Glavinic in die Kinos (26.3.). Das vor zehn Jahren erschienene Buch hatte ein unvorstellbar grauenerregendes Verbrechen zum Thema: Ein Psychopath hat drei Kinder in seine Gewalt gebracht und bringt sie nacheinander unter Einsatz von fiesesten Psycho-Tricks dazu, sich in den Tod zu stürzen. All das zeichnet er für die Medien mit einer Kamera auf.

In Glavinic' Roman wird dieses Grauen mit einer seltsam protokollarischen Sprache gebrochen. In der Verfilmung kommt die skurril wirkende Erzähltechnik überhaupt nicht zum Einsatz. Regisseur Robert Adrian Pejo konzentriert sich in seiner Verfilmung (Eröffnungsfilm der Diagonale 2010) auf die Inszenierung eines kühlen Psychodramas, das sich zwischen zwei schicken Pärchen abspielt. Die vier Hauptprotagonisten verbringen ein Wochenende in einem Haus am Neusiedlersee, ganz nahe am Ort des Verbrechens. Dies stellt einen weiteren Eingriff in den Roman dar: Dieser spielte auf einem steirischen Bauernhof. Im KURIER.at-Interview spricht Thomas Glavinic über "Der Kameramörder", über weitere geplante Roman-Verfilmungen und erklärt, warum er ganz froh ist, Schriftsteller und nicht Filmemacher zu sein.



KURIER.at: Von der Romanvorlage ist im Film "Der Kameramörder" wenig übrig geblieben. Wie haben Sie die Herangehensweise empfunden?

Diese Verfilmung ist nur eine mögliche Variante der Umsetzung, es hätte viele andere gegeben. Der Roman lebt ganz klar von der speziellen protokollarischen Sprache. Ich finde gerade die Wortwahl dieses Soziopathen im Buch unerträglich, weil ich lachen muss über die unbeholfene Art, wie er die Geschichte erzählt. Wenn man das wegnimmt, bleibt nur eine grauenvolle Geschichte übrig. Und diese wird im Film erzählt.



Der Film zeigt allerdings nicht alle brutalen Details. Finden Sie das wohltuend oder hätte das schärfer werden können?

Das ist Geschmackssache. Man hätte auch weniger machen können. Wenn man das Buch 1:1 umsetzen will, müsste man wohl weiter gehen. Aber das wollte man hier ja bewusst nicht. Man wollte eine andere Geschichte erzählen.



Was haben Sie überhaupt gedacht, als zum ersten Mal jemand Interesse gehabt hat, einen ihrer Romane zu verfilmen?

Ich dachte erfreut an die finanziellen Vorteile! Ich gehe an diese Dinge durchaus pragmatisch heran. Aber ich war auch wahnsinnig gespannt, was dabei herauskommt. Weil ich sowieso keinen Einfluss darauf habe, was damit passiert. Das einzige Buch, bei dem ich bei einer Verfilmung die Hand drauf haben möchte, ist die "Arbeit der Nacht". Dazu habe ich schon einige Angebote zurückgewiesen. Weil ich nicht fand, dass da das Ideale schon dabei war.



Weil Sie die finanziellen Vorteile erwähnt haben... Durch die Verfilmung wird ja auch der Roman "Der Kameramörder" selbst wieder vermehrt auf den Büchertischen landen. Was sagt der Roman, zehn Jahre nachdem er geschrieben worden ist, heute den Leuten?

Also ich glaube, dasselbe wie vor zehn Jahren. Ich habe nicht den Eindruck, dass das, was damals gültig war, heute keine Gültigkeit mehr hat. Ich bin im Gegenteil überzeugt davon, dass es in zehn Jahren auch nicht anders aussehen wird in unserer Medienwelt. Ich glaube nach wie vor, dass die Medienmacher mit einem gewissen Mangel an Sensibilität an entscheidende Dinge herangehen. Zum Beispiel: Das Sterben von Menschen darf niemals gefilmt werden. Man wird's trotzdem immer wieder einmal irgendwo sehen - und wenn's ein Rodler bei Olympia ist.



Das Buch ist mir fast wie ein Vorgriff erschienen auf die Medienhysterie, die nach Bekanntwerden des Falls Fritzl auf das Land eingeprasselt ist.

Ich habe nichts erfunden. Im Grunde habe ich nur der Wirklichkeit diese Geschichte abgelauscht. So etwas wird sich immer wieder ereignen. Bei allen großen Skandalen oder Missbrauchsfällen gibt es ein riesiges mediales Getrommel und allerhand Menschen melden sich zu Wort. Es wird alles beim Alten bleiben. Ich glaube daher nicht, dass sich an der Aktualität des Buches etwas ändern wird.



Außer, dass man die Informationen vielleicht kaum mehr vom Teletext beziehen wird…

Richtig, das ist etwas anachronistisch. Als ich das 2000 geschrieben habe, gab's auf den meisten Bauernhöfen noch kein Internet. Und wenn, dann hat es sehr, sehr langsam funktoniert.