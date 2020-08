Das Ende ist nah, wenn die Vogelscheuchen ohne Job sind

Russel, Sissi, Meat und Globy, ausgestattet mit kindlichen Verhaltensweisen, machen Musik – mit E-Gitarre, Bass, Synthesizer, Melodica und Glockenspiel. Sie senden ihre Botschaften hinaus in die Welt und werden tatsächlich gehört: Der Band schließt sich alsbald eine Scheuche namens Pécuchet an. Auf dem Strohballen, den er mit sich schleppt, steht „No Nature – No Future“.

Doch nichts ist mehr „natürlich“ in dieser artifiziellen Szenerie – und so gut wie alles aus Kunststoff, auch die Strohballen, der Prospekt, die Perücken, die Leuchtstifte und und und. Selbst die Henne, die zum Rhythmus wackelt – oder was immer das sackförmige Ding aus Kunstpelz sein soll. Aber selbst diese allzu menschlichen Vogelscheuchen, die in ihrer Not ein Interview mit einer imaginierten Biene durchspielen und hinreißend absurdes Theater machen, sind verblendet: Bei leuchtenden Produkten aus Kunststoff bekommen sie ganz glänzende Augen.

Die Klimabilanz verbessert hat „Farm Fatale“ (u. a. mit Stefan Merki, Julia Riedler und Gaëtan Vourc’h) zwar nicht. Aber zumindest zum Nachdenken angeregt.