Das Bildarchiv des Erzherzogs

Schön und technisch brillant sind sie zweifellos, die Aquarelle des Thomas Ender. Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder sieht sie gar auf einer Höhe mit jenen seines Zeitgenossen Turner.

"Von der Schönheit der Natur" heißt die Ausstellung, in der die Albertina nun Bilder der Kammermaler des Erzherzogs Johann präsentiert. Doch die Schönheit ist vielleicht nicht das Interessanteste an diesen Bilddokumenten. Aus heutiger Sicht sind die Gletscherbilder, die Ender im Auftrag des steirischen Erzherzogs zwischen 1829 und 1847 malte, Zeitzeugen, die die großen alpinen Umwälzungen der vergangenen 200 Jahre beeindruckend belegen. Begleitend zur Ausstellung hat Glaziologe Gernot Patzelt im vergangenen Herbst Fotos jener Orte gemacht, die Ender malte, und diese im Katalog zur Ausstellung veröffentlicht: Pasterze und Hoher Sattel am Großglockner, Schwarzenstein-Gletscher, Fernauer Gletscher: Das ewige Eis ist kaum noch wahrnehmbar.

Der Schwund der einst gigantischen Gletscher war Mitte des 19. Jahrhunderts zwar noch nicht vorauszusehen, doch ist die Dokumentation dieser Naturvorgänge wohl genau das, was der steirische Prinz mit den Aufträgen an seine Kammermaler im Sinne hatte: dokumentieren, forschen, reformieren. Er erwartete von seinen Malern bildhafte Unterstützung seiner statistischen Arbeit. Künstler wie Jakob Gauermann, Matthäus Loder oder Thomas Ender fertigten in seinem Auftrag Darstellungen der alpenländischen Regionen an. Neben diesen Ikonen der Alpen malten sie Trachten, Bauern- und Jagdszenen, aber auch frühe Industrieanlagen. 150 Aquarelle aus der 1400 Werke umfassenden Sammlung zeigt die Albertina nun, fast alle aus Privatbesitz der Nachkommen des Erzherzogs. Dazu Skizzen und Modelle landwirtschaftlicher Geräte, die den reportagehaften Charakter dieses präzisen Österreich-Archivs des Erzherzogs betonen.