Das Belvedere erhält die letzte Ölung (von Ferdinand Georg Waldmüller)

Das Belvedere, Bundesmuseum mit Kernkompetenz auf Österreichischer Kunst seit dem Barock, freut sich über zwei bedeutende Schenkungen: Wie am Mittwoch via Aussendung bekannt gegeben wurde, erhält die Sammlung das Bild "Die letzte Ölung" von Ferdinand Georg Waldmüller (1793- 1865) sowie das Werk "Der schöne Brunnen vor der Frauenkirche in Nürnberg" von Rudolf von Alt (1812-1905). Beide Künstler sind in der Sammlung des Belvedere stark vertreten, bei Waldmüller rühmt sich das Haus sogar, den weltweit größten Bestand an Gemälden zu besitzen.

Die Forschung zu diesen Künstlern könne durch die Schenkungen intensiviert werden, erklärt Direktorin Stella Rollig in einer Aussendung. Die Bilder stünden nach restauratorischer Bearbeitung für Ausstellungen zur Verfügung, hieß es. Zur Identität des Schenkers und zur Provenienz der Werke wurden keine Angaben gemacht.