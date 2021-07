"Dantons Tod": Todes-Karussell im Kinderzimmer

Jan Bosse, der das Stück nun für das Burgtheater in Szene setzte, war Wilsons Regie-Assistent, und das merkt man. Wie Wilson arbeitet Bosse mit Bildern, mit Metaphern, mit verfremdeten Bewegungsabläufen. Wo Wilson aber zum Minimalismus tendiert und sich mit der Präzision eines Chirurgen durch die Texte schneidet, agiert Bosse wie ein hyperaktives Kind: Ihm fällt soviel ein, dass eine Idee die andere überholt, er schmeißt das eine Bild mit dem nächsten kaputt.

Seine Inszenierungen sehen daher oft aus wie ein unaufgeräumtes Kinderzimmer, in dem man den Boden nicht mehr sieht, weil überall Spielzeug herumkugelt.

Schon vor Beginn der Aufführung im Burgtheater quellen unter dem Vorhang Fluten von Textilien hervor, es sind die abgelegten Kleidungsstücke der Ermordeten. Paris ist hier ein Karussell, das sich unablässig um das Schafott dreht (Bühne: Stephane Laime). Die Revolution ist zum Tötungsritual erstarrt, sie muss in Bewegung bleiben und kommt doch nicht vom Fleck. Und so ist auch Dantons Leben, er läuft nur noch im Kreis, sagt "Ich mag nicht weiter" und muss dennoch laufen, laufen, laufen, selbst in der Todeszelle hat er keine Ruhe, wird an seinen Fesseln durch den Raum gezerrt.

Wie Wilson interpretiert Bosse "Dantons Tod" als Dantons Sterben – er ist vom Beginn des Stückes an ein Sterbender. Das Leben ist ihm, dem Lebemann, plötzlich fremd geworden – er geht zugrunde an einer Überdosis Leben. Zu Beginn beschmiert sich Danton-Darsteller Joachim Meyerhoff Gesicht und Körper mit Lehm, begräbt sich lebendig, wird zu Erde – und gleichzeitig verwandelt er sich damit in den historischen, von Narben entstellten Danton. Ein faszinierend starkes Bild.