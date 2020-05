Dann schon lieber ein Hummer als ein Hund

Wenn Sie die Wahl hätten: Was für ein Tier wären Sie gerne? Vielleicht ein Hummer? Der Hummer hat eine hohe Lebenserwartung – vorausgesetzt, er wird nicht ins heiße Wasser geworfen –, sein Sexualtrieb hält lange an und seine Fruchtbarkeit auch. Doch die meisten Menschen, vor die Wahl gestellt, sich in ein Tier zu verwandeln, entscheiden sich für den Hund. Was das alles mit dem Filmfestival in Cannes zu tun hat? Nun, der Hummer befindet sich nicht nur auf den Speisekarten der überlaufenen Fischlokale; er ist auch Titelheld eines der originellsten Spielfilme, die es dieses Jahr in den Hauptwettbewerb des weltwichtigsten Filmfestivals gebracht hat: "The Lobster", eine schräge Sci-Fi-Farce des Griechen Yorgos Lanthimos.

Colin Farrell trägt darin einen beachtlichen Bauch und spielt einen Mann, der 45 Tage Zeit hat, sich in einem Wellness-Hotel in eine Frau zu verlieben. Wenn nicht, wird er zum Hummer.

Was uns das über die Polit-Situation in Griechenland erzählt? Wahrscheinlich nichts. Aber Lanthimos’ sardonische Liebessatire zählte zu den herausragenden Beiträgen in einem Bewerb, in dem große Namen oft nur mediokre Filme lieferten.

Dazu gehörte Gus Van Sant mit seinem esoterischen Fadisierer-Film "A See of Tree"; Denis Villeneuve mit seinem zerfahrenen Drogenthriller "Sicario". Und selbst Paolo Sorrentinos "Youth" – eine Elegie über das Älterwerden mit tollen Männern wie Michael Caine und Harvey Keitel – war zwar unterhaltsam Anzusehen, ging einem aber letztlich beim rechten Auge hinein und beim linken wieder hinaus.