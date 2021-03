Daniel Spoerri über sein Leben: „Der Tod war immer präsent“

Doch Spoerri sammelte auch Artefakte und Alltagsgegenstände, schuf Assemblagen sonder Zahl, er gründete Restaurants („Eat Art“), in der Toskana legte er einen Skulpturengarten, den „Giardino“, an. Er lebte in Paris, New York und San Francisco, in Hamburg, Darmstadt, Köln und Düsseldorf, auf einer griechischen Insel und im Tessin. Anfang 2007 übersiedelte Spoerri nach Wien, zwei Jahre später eröffnete er in Hadersdorf ein Ausstellungshaus – und ein Restaurant in der ehemaligen Poststation.

Anlässlich seines 91. Geburtstag zeigt das Bank Austria Kunstforum ab heute (bis 27. Juni) eine von Veronika Rudorfer liebevoll zusammengestellte Retrospektive – mit gut 100 Werken aus 43 Sammlungen und fast sieben Jahrzehnten. Zu sehen gibt es nahezu alles, was den Universalkünstler ausmacht: neben den Fallenbildern und Assemblagen auch Collagen aus bestickten Tüchern, Skulpturen und seine „Eggcyklopedia“, eine Ergänzung zum Eiermuseum des Wander Bertoni.

Der KURIER besuchte Spoerri in dessen Wohnung beim Naschmarkt, die auch Atelier ist. Begrüßt wird man von einem an der Wand lehnenden Skelett aus Gummi. „Mein Freund“, sagt Spoerri schmunzelnd. „Er ist jetzt da. Er hat sich daran gewöhnt, da zu sein. Ich habe ihn für 20 Euro hier am Flohmarkt gekauft. Ich war erstaunt; ich hätte auch 50 bezahlt.“

KURIER: War der Naschmarkt ein Grund, warum Sie 2007 nach Wien gezogen sind?

Daniel Spoerri: Nein. Er ist nicht so toll. Die Flohmärkte sind in Paris gut. Dort ist wirklich was los! Ich war immer drei Tage auf den verschiedenen Flohmärkten, hatte ein Lager voll interessanter Sachen, den Rest der Woche habe ich im Atelier gearbeitet.