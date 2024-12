Daniel Harding und Lisa Batiashvili im Konzerthaus

Liebevoll

Bei Sergej Prokofjews 2.Violinkonzert in g-Moll mit Lisa Batiashvili als Solistin führten sie in eine andere Welt. Sublim intonierte sie die Einleitung mit höchster Präzision in den schnellen Passagen, betörend schön ihre geschmeidige Melodieführung. Mit einer Bach-Bearbeitung, die sie mit dem Orchester spielte, wurde sie vom Publikum zu Recht gefeiert. In der 2. Symphonie von Brahms in D-Dur kostete Harding die Effekte aus. Besonders liebevoll gestaltete er den Beginn, famos klangen die Hörner. Bei der Zugabe, dem Intermezzo aus Puccinis „Manon Lescaut“, waren Dirigent und Orchester ganz in ihrem Element und wurden bejubelt.