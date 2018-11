Damon Albarn: Musikalischer "Liebesbrief" an England

Albarn revitalisierte die Supergroup The Good, The Bad & The Queen und nahm das eben erschienene Album „ Merrie Land“ auf. Schon 2007 hatte er mit Paul Simonon (The Clash), Simon Tong (The Verve) und Fela-Kuti-Drummer Tony Allen ein Album über die westlichen Stadtviertel Londons aufgenommen, die vom Zusammenleben verschiedener Kulturen und Bevölkerungsschichten geprägt waren.