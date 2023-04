"Dame Edna"-Komiker Barry Humphries im Alter von 89 Jahren gestorben

Der australische Komiker Barry Humphries alias Dame Edna Everage ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Humphries starb am Samstagabend (Ortszeit) im St. Vincent's Hospital in Sydney, wie ein Sprecher des Krankenhauses bestĂ€tigte. Der Entertainer hatte sich dort nach Komplikationen in Folge einer HĂŒftoperation behandeln lassen.