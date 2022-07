"Ingolstadt" bei den Salzburger Festspielen: Das Leiden am Mannsein

Die Autorin von „Ingolstadt“, Marieluise Fleißer, ist hier kaum bekannt. Vielleicht führt dieses Projekt dazu, dass sie endlich wieder entdeckt wird.

Maximilian Pulst: Man hat mir gesagt, dass es hier am Burgtheater eine einzige Inszenierung von „Fegefeuer in Ingolstadt“ gab, vor fast vierzig Jahren. Man kann sie vergleichen mit Horváth, was die Reduktion der Sprache betrifft. Man fragt sich immer, ist es ein Dialekt oder ist es Kunstsprache?

Dagna Litzenberger Vinet: Sie war ihrer Zeit voraus, als schreibende Frau, und wurde viele Jahre lang ignoriert.

Sie wurde von Männern bewundert, aber auch behindert, etwa von Brecht oder ihrem Ehemann.

Dagna Litzenberger Vinet: Der Ehemann hat ihr gesagt, du wirst schreiben können – und nach der Hochzeit wollte es das nicht mehr. Sie war entmündigt, gefangen im Korsett ihrer Zeit.

Wie ist diese harte, karge Sprache zu spielen?

Dagna Litzenberger Vinet: Wir haben so kurze Sätze. Und ich, die nicht deutschsprachig aufgewachsen ist, muss die Worte auswendig lernen und den Sinn darin finden.

Vielleicht ist das ein Vorteil?

Dagna Litzenberger Vinet:Ich habe mich das auch gefragt. Mein erster Satz ist gleich: „Wärst gangen damit, dann tätest das wissen.“ Ich weiß natürlich, was das heißt, aber mir fällt die Reihenfolge der Wörter schwer – mit dieser Fremdheit kann ich spielen.

Maximilian Pulst: Es gibt in diesen Sätzen oft grammatikalische Verschiebungen, die man sich nicht erklären kann – als Muttersprachler möchte ich das automatisch richtigstellen. Aber das würde eben die Schärfe und Irritation rausnehmen.