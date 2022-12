"Da capo, Udo Jürgens“ ist Nummer eins der deutschen Album-Charts

Auf Platz zwei folgen Frei.Wild mit „20 Jahre, Wir schaffen Deutsch.Land“, Platz drei erobern Bonez MC & Raf Camora („Palmen aus Plastik 3“). Sarah Connor („Not So Silent Night“) fällt von der Zwei auf die Vier. Angelo Kelly & Family vervollständigen mit dem Konzertmitschnitt „The Last Show (Live)“ die Top Fünf.

In den Single-Charts behauptet Mariah Carey mit „All I Want For Christmas Is You“ den Spitzenplatz. Dahinter folgen „Last Christmas“ von Wham! und „Merry Christmas Everyone“ von Shakin' Stevens. Die kompletten Top Zehn bestehen aus Festtagsliedern, so GfK Entertainment.

