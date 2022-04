"Cyrano" im Burgtheater: Am Ende war das Wort

Die ebenso flotte wie charmante Inszenierung von Lily Sykes erinnert ein wenig an Jugendtheater oder an eine Abschlussarbeit an der Schauspielschule. Schon vor Beginn der Aufführung ist das Ensemble auf der an eine Schauspieler-Garderobe erinnernden Bühne (Márton Ágh) anwesend, es gibt Fechtübungen und Blödeleien mit dem Publikum. Immer wieder werden die Darstellen zu Musikern, formieren sich zur Punkrockband, und machen dabei durchaus gute Figur.

Überhaupt, die Darsteller: Wie so oft am Burgtheater sind sie famos und heben die Inszenierung über Durchschnittsmaß. Franz Pätzold ist zutiefst berührend als Cyrano, Tim Werths gibt einen ebenso maskulinen wie verzweifelten Christian, Lilith Häßle ist eine herrliche Roxane, zuerst zickig, dann abgründig.

Bless Amada glänzt als Cyranos Freund Lignière, außerdem als Spielansager und als Schlagzeuger. Alexandra Henkel, Gunther Eckes und Markus Scheumann in den übrigen Rollen sind ebenfalls sehr, sehr gut.