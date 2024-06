Cyndi Lauper kündigt ihren Abschied von der Bühne an

Mädchen wollen nur Spaß - irgendwann wollen sie vielleicht aber auch ein wenig Ruhe. Und so gab Cyndi Lauper, die unverwüstliche Stimme hinter dem Hit "Girls Just Wanna Have Fun", nun bekannt, sich im Herbst von den Live-Bühnen verabschieden zu wollen. Am 24. Juni tritt die 70-Jährige gebürtige New Yorkerin noch in der Londoner Royal Albert Hall auf, gefolgt von einem Auftritt am Glastonbury Festival (29. 6.) und bei "Rock in Rio". Ein Konzertreigen in Nordamerika, der am Montag angekündigt wurde, soll dann den Bühnenabschied der legendären Sängerin besiegeln. Es werde "Special Guests" geben, ist dem Tourkalender auf Laupers Website zu entnehmen - welche, ist noch nicht klar.

Lauper, die sich auch mit Hits wie "Time After Time" und "True Colors" in das kollektive Pop-Bewusstsein einschrieb und später mit Jazz, Soul- und Blues-Covers zu begeistern wusste, gibt derzeit vielen Medien in den USA Interviews, um den Start der Doku "Let The Canary Sing" auf dem Streaminganbieter Paramount+ zu promoten. Der Film, der im Vorjahr bereits in ausgewählten Kinos lief, soll ab Mittwoch auch in Österreich verfügbar sein.

Die Abschiedstour soll dann am 18., Oktober in Montreal, Kanada, starten und in mehrere Arenen in großen amerikanischen Städten führen - am 30. 10. steht etwa der New Yorker "Madison Square Garden" auf dem Programm. Das letzte Konzert der Tour wird am 5. Dezember in Chicago stattfinden.