Crowdfunding-Kampagne will Bond-Film "retten"

Die Warterei auf den neuen James-Bond-Film ist für einige Fans nicht mehr zu ertragen. Nach der vierten Verschiebung des Kinostarts von „No Time To Die“ („Keine Zeit zu sterben“) lancierte die Gruppe „Team Bond“ im Internet eine Crowdfundingkampagne. Ihr ambitioniertes Ziel: 607 Mio. Pfund - rund 670 Mio. Euro - an Spenden zu generieren, um die Rechte an dem Actionthriller zu erwerben und ihn vor Weihnachten ins Fernsehen zu bringen. „Bond rettet Weihnachten“, so das Motto.

Die Summe basiert auf Medienberichten der vergangenen Wochen. Demnach habe das Studio MGM den Streamingmarkt sondiert und angeblich 600 Millionen Dollar - nicht Pfund, wie von Team Bond irrtümlich avisiert - für den Film verlangt. Doch dieser Betrag scheint unrealistisch, denn der bis dato letzte James-Bond-Film „Spectre“ aus 2015 spielte weltweit 880 Mio. Dollar (751 Mio. Euro) ein - und lag damit sogar noch unter den Erwartungen.