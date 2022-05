Crossing Europe: Spielfilm-Preis ging an "Cicha Ziemia/Silent Land"

Mit der wenig idyllischen Urlaubsgeschichte eines polnischen Paares in einem süditalienischen Ferienhaus "Cicha Ziemia/Silent Land" hat Aga Woszcynska beim internationalen Filmfestival Crossing Europe in Linz am Sonntagabend den mit 5.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie Spielfilm gewonnen. Der Preis für die beste Dokumentation ging an "Tvornice Radnicima/Factory to the workers", einen Film über den Überlebenskampf einer kroatischen Fabrik.

In der Kategorie Local Artists konnte sich der Schwarz-Weiß-Film "Stories from the Sea" von Jola Wieczorek durchsetzen. Es geht darin um drei recht unterschiedliche Perspektiven auf das Leben auf Schiffen - zwischen harter Arbeit und unbeschwerter Freiheit. Einen Sachpreis in der Kategorie Local Artists erhielten Leni Gruber und Alex Reinberg für ihren Film "Hollywood".