Country for Old Men: Neues von Ringo Starr

Musikalisch wirkt die neue Platte bemüht, etwas verstaubt: Es ist Country for Old Men. Schwamm drüber, denn mit einem Superstar, der sich in seiner Pension noch etwas dazuverdienen will, soll man nicht zu hart ins Gericht gehen.

Liebe, Sport und Gemüse. Mehr braucht der Ex-Beatle nicht, um fit zu bleiben. Brokkoli statt Schoki zu naschen, zahlt sich offensichtlich auch aus, denn Ringo wirkt im Video zu „Look Up“, einem Song aus seinem neuen und gleichnamigen Album, immer noch gut in Form: Er fuchtelt darin mit den Händen herum, besingt den Himmel und macht einen auf coolen Opi. Das sieht zwar etwas ungelenk aus, aber mit 84 muss man erst mal so performen (siehe Video unten).

Country schon immer eine Leidenschaft

"Als ich ein Teenager war und Musik immer wichtiger für mich wurde, hab ich das erste Mal Country-Musik gehört, und ich habe es sofort geliebt", erinnert sich Ringo Starr. "Ich mochte die Emotionen darin, diese besondere Art, wie Country-Sänger ihre Geschichten erzählen." Die große Leidenschaft für das Genre hat er sich bis heute bewahrt.

Schon einmal, kurz nach der Trennung der Beatles 1970, hatte der Schlagzeuger und Sänger in der Country-Hochburg Nashville eine LP mit Country- und Western-Musik aufgenommen. Mit "Beaucoups Of Blues" - seiner zweiten Soloscheibe überhaupt - überraschte Ringo damals die Beatles-Fans. Die Stiländerung stieß aber in Großbritannien auf wenig Gegenliebe. Ob es 55 Jahre später mit seinem 21. Studioalbum besser läuft? Eher nicht. "Look Up" ist ein routiniertes, unaufgeregtes Album. Fast ein bisschen egal.