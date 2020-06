Corti-Preis für Barbara Rett

Eine Lanze für den nüchtern-informativen und pathosbefreiten Dokumentarfilm brach die Jury, die sich aus Vertretern der Medien und der Erwachsenenbildung zusammensetzte, in den Sparten "Dokumentation" und "Sendereihe". Als bestes dokumentarisches Werk wurde das "Projekt Jugoslawien" auf Okto ausgezeichnet, in dem sich Radovan Grahovac und Matija Serdar anhand ausgewählter Protagonisten mit Städten in allen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens auseinandersetzen. Mit der Auszeichnung für die beste Sendereihe darf sich künftig der Sendungsverantwortliche Franz Grabner für das Format "dok.film" schmücken. Einzig der späte Sendeplatz am Montag um 23 Uhr wurde hier kritisiert.

Die von der Arbeitsgemeinschaft der Bildungshäuser, dem Büchereiverband, dem Verband Österreichischer Volkshochschulen und dem Wirtschaftsförderungsinstitut gestifteten Preise werden am 5. Juni um 18.30 Uhr im Festsaal der TU Wien verliehen.