Corona-Alltagsgeschichten: "Social Distance" auf Netflix

Am Bildschirm tauchen US-Amerikaner auf, die im April und im Mai dieses Jahres (zu) viel Zeit zu Hause verbracht haben. In diesen Geschichten erkennt man sich immer wieder auch selbst, blickt quasi in den eigenen Rückspiegel und dadurch in eine Lebensphase zurück, die noch länger nachwirken wird. Das in kurzer Zeit entstandene „Social Distance“ ist natürlich keine klassische Serie, sondern eher ein filmisches Experiment, das diese verrückte „Neue Normalität“ für die Nachwelt dokumentieren möchte.

Und das gelingt der Serie auch phasenweise sehr gut, was mit Sicherheit an den Schöpfern liegt: Hilary Weisman Graham und Jenji Kohan, durch „Orange Is the New Black“ bekannt geworden, gelingt hier ein mit (schwarzem) Humor angereicherter Blick auf die Absurdität des Corona-Alltags. Die online abgehaltene Trauerfeier für einen Vater, Opa und gefürchteten Patriarchen, endet in einem großfamiliären Streit.

Aber in den acht Folgen werden nicht nur private Baustellen und seelische Wunden offengelegt, es spielen in einigen Folgen auch tagesaktuelle Themen eine Rolle – etwa die Tötung von George Floyd am 25. Mai in Minneapolis und die dadurch erweckte Black-Lives-Matter-Bewegung.