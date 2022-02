Cornelius Obonya: „Das möchte ich nicht mittragen“

Und haben Sie etwas Neues übers Vatersein gelernt?

Gelernt übers Vatersein? Nein. Aber vielleicht doch das eine: Alles, was man als Vater macht, jede einzelne Entscheidung und jeder Ratschlag, will wohl überlegt sein – ob er für ein kleines oder ein älteres Kind ist, und ich glaube, selbst wenn mein Sohn ein erwachsener Mann ist und ich ein alter Sack, wird es noch so sein. Man muss sich immer fragen, ob das eigene Ego einen Ratschlag gibt oder ob es wirklich um den anderen Menschen geht. Darüber noch einmal nachzudenken, das kommt automatisch durch diese Arbeit. Mein Sohn ist jetzt mitten in der Pubertät. Das ist nicht einfach. Trotzdem muss man sich immer überlegen: Was löst mein Rat in drei Jahren aus?

Im „Taunuskrimi“ spielen Sie einen Stalker. Kein Sympathieträger. Was hat Sie daran interessiert?

Genau das. Ich finde Rollen spannend, wo ich nicht Sympathieträger bin. Dieser Mensch war selten wirklich schuld, sondern es hat ihn ständig dorthin gerissen, was er tut und glaubt, tun zu müssen. Damit möchte ich nicht Stalker generell verteidigen, als wären sie alle nicht selber schuld und könnten halt nichts machen. Auch diese Figur hatte 15 mögliche Ausgänge, die sie hätte nehmen können. Ich halte sehr viel von therapeutischen Ansätzen, auch für Menschen, die Verbrechen begangen haben. Die haben meistens etwas erlebt, was ganz tief drinnen verpackt ist. Und irgendwann kommt es an vollkommen wahnsinnigen Ecken raus, weil sie nicht die Werkzeuge in die Hand bekommen haben, damit umzugehen.