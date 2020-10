Corey Taylor: „Mit dem Verlangen nach Alkohol muss ich leben“

Eine Art sozialen Kommentar offeriert Taylor mit dem Song „Everybody Dies On My Birthday“ – wenn auch, wie er selbst sagt, auf ziemlich „esoterische“ Art. „An jedem Tag, an dem jemand geboren wird, stirbt auch jemand. Wenn ich sterbe, wird auch jemand geboren werden. Das ist das, was wir alle gemeinsam haben – egal, welchen Glauben du hast, wen du liebst und welche Farbe deine Haut hat. In einer Zeit, in der alle so auf unsere Differenzen konzentriert sind, will ich damit sagen, um wieder zusammenkommen, sollten wir uns auf das fokussieren, was uns verbindet. Und das Wichtigste dabei sind die beiden großartigsten Momente, die wir im Leben haben: Wir werden geboren und wir sterben.“