Slipknot-Sänger Corey Taylor: „Wut verletzt dich selbst“

Der Albumtitel „We Are Not Your Kind“ ist deshalb als Spitze gegen die Kritiker gedacht: „In den Mainstream-Medien werden Metal-Musiker immer als nicht sehr schlaue Höhlenmenschen dargestellt, als fremdenfeindlich und generell als nichts Gutes. Wenn du aber in die Szene eintauchst, merkst du, dass viele der Intelligentesten und Entgegenkommendsten Leute Metal hören. Es gibt sogar Studien, die beweisen, dass ein hoher Prozentsatz von Leuten mit einem IQ auf dem Level eines Genies Metal hören.“