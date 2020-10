Constantin traut sich: "Kaiserschmarrndrama" startet im November

„Dampfnudelblues“, „Grießnockerlaffäre“ oder „Sauerkrautkoma“: Die Verfilmungen der Rita-Falk-Krimis haben nicht nur Kultstatus, sie sind auch an den Kinokassen höchst erfolgreich. "Leberkäsjunkie" erreichte im Vorjahr insgesamt 1,2 Millionen Besucher.

In diesem August hätte der bayerische Dorfpolizist Franz Eberhofer bereits zum siebenten Mal in den Kinos ermitteln sollen. Aber an einen regulären Kinostart für "Kaiserschmarrndrama" war nicht zu denken. Die Hygienevorgaben aufgrund der Corona-Krise sorgten, wie bei so vielen anderen potenziellen Kassenschlagern für eine Verschiebung.

Halb volle Säle

Diesen Herbst müssen die Kinos weiterhin auf große Blockbuster wie den neuen "James Bond" mit Daniel Craig warten. Der Start wurde erst kürzlich vom November auf den kommenden April verschoben. Für Filmverleiher ist es einfach wenig interessant, ihre Filme vor oft nicht einmal halb vollen Sälen zu zeigen.

Doch die Constantin Film hat sich nun dazu entschlossen, die neue Eberhofer-Krimikomödie in Deutschland bundesweit in die Kinos zu bringen. Auch in Österreich soll der Film am 12. November starten.